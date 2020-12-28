Video Ekonomide Bugün Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum

Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum

Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum
28.12.2020 | 10:17

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü A Para’da doların seyrini değerlendirdi. Ürkün, Türk lirasının nispeten güçlü konumunu sürdürebileceğini ifade ederek, “Kur tarafında aşağı yönlü beklentimi koruyorum” dedi.

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