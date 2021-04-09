Video Ekonomide Bugün Dolar kuru için yön ne olacak?

Dolar kuru için yön ne olacak?

Dolar kuru için yön ne olacak?
09.04.2021 | 11:54

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OTOMATİK OYNAT

Dolar kuru için yön ne olacak? 01:34
Dolar kuru için yön ne olacak? 09.04.2021 | 11:54
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı A Para'da yayına katılarak dolar kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Asilkan, dolar endeksindeki gerilemeye dikkat çeken Asilkan, "Merkez Bankası toplantısına kadar dolar kurunda sıkışık seyir sürebilir" dedi.

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