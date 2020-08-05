Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı?

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Güner, Londra swap piyasasında TL faizlerinin bir anda yüzde 1000’lere çıkmasıyla yine Dolar/TL üzerinde yeni bir operasyon mu başlıyor sorusunun gündeme geldiğini belirterek, “Londra tarafında yaşanan bu karışıklık ile TL üzerinde değersizleştirme manipülasyonu yapıldı” dedi.