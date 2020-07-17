Dolar kurunda beklentiler neler?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para’da dolar kurunu değerlendirdi. Erbaş, zaman zaman piyasada 2-3 kuruşluk yukarı-aşağı hareketler olduğunu ifade ederek, “Şu dönemde işlem yapmak için döviz uygun bir ürün değil” dedi.