Video Ekonomide Bugün Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler?

Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler?

Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler?
04.08.2020 | 12:42

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Dolar kurunda hangi seviyeler kritik? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Dolar/TL’deki son durumu değerlendirerek önemli açıklamalar yaptı. Paksoy, dolar kurunda belli bir sıkışma sonrası aşağı veya yukarı yönlü bir sıkışmanın doğal olduğunu ifade ederek, “Virüsün özel dönemine giriyoruz. Kur tarafında ara ara baskıların oluşması normal” dedi.

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