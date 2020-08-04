Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler?
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Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 04.08.2020 | 12:42
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Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 04.08.2020 | 12:18
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Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
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Altında hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04.08.2020 | 11:36
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İkinci dalga toparlanmayı geciktirebilir! 04.08.2020 | 11:28
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Berk: Ekonomik güven endeksi daha yukarı bir trend sürdürebilir 30.07.2020 | 12:34
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Fed'in mesajları altını nasıl etkiledi? 30.07.2020 | 11:34
02:58
Teşvikler ve önlemler toparlanma için yeterli olacak mı? 30.07.2020 | 11:27
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Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 30.07.2020 | 09:52
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Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 29.07.2020 | 17:34
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Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 29.07.2020 | 15:47
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Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 29.07.2020 | 15:35
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Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
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Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 29.07.2020 | 15:16
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Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
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Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
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Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
Dolar kurunda hangi seviyeler kritik? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Dolar/TL’deki son durumu değerlendirerek önemli açıklamalar yaptı. Paksoy, dolar kurunda belli bir sıkışma sonrası aşağı veya yukarı yönlü bir sıkışmanın doğal olduğunu ifade ederek, “Virüsün özel dönemine giriyoruz. Kur tarafında ara ara baskıların oluşması normal” dedi.