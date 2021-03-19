Video Ekonomide Bugün Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi?

Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi?

Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi?
19.03.2021 | 12:03

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Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, A Para dolar kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar için ABD tahvil faizlerindeki hareketin önemli olduğunu ifade ederek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.50'in altına düşüş görürsek, dolar/TL'de tekrardan 7 liranın altını görebiliriz" dedi.

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