Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi?

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, A Para dolar kuru üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar için ABD tahvil faizlerindeki hareketin önemli olduğunu ifade ederek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.50'in altına düşüş görürsek, dolar/TL'de tekrardan 7 liranın altını görebiliriz" dedi.