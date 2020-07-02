Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir?

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz A Para’da yayına katılarak borsaların seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gerz, ABD’nin koronanın üstesinden gelemediğini ve birinci dalganın tekrar yükselmesi riskini barındırdığını vurgulayarak, “ABD ekonomisi iyi gitmiyor diye dolar zayıflarsa, ABD dışındaki ülkeler için bu durum pozitif olur” dedi.