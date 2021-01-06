Dolar/TL’de yön aşağı döndü! Dolar kurundaki düşüş sürecek mi?

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, doların seyrini A Para’da değerlendirdi. TL’yi değerlendirecek faktörlerin şuanda var olduğunu ifade eden Coşar, “Ekonomilerin açılmasıyla beraber dolar/TL’de 7 liraya doğru fiyatlamalar görebiliriz” dedi.