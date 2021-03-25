Dr. Berra Doğaner: Kredili işlemleri azaltmakta fayda var

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da hisselerde orta ve uzun vadeli yatırımcının satış yapmadığını ifade ederek, "Piyasa dengelerini bulmadı. Kredili işlemleri azaltmakta fayda var" dedi.