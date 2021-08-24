Dr. Elif Gülay Yıldırım: Varlık azaltma süreci artık başlayacak
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Şekerbank Başekonomisti Dr. Elif Gülay Yıldırım A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Varlık alımlarının azaltılması konusunda Fed'in hamle yapmasının artık yakın olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Varlık azaltma sürecinin başlayacağını düşünüyorum" dedi.