Video Ekonomide Bugün Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak

Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak

Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak
05.05.2021 | 11:25

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da emtia piyasalarını değerlendirdi. Gürbüz, ekonomilerde açılma ile beraber emtia ürünlerine talebin artacağına dikkat çekerek, “Muhtemelen önümüzdeki 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak” dedi.

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