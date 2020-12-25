Video Ekonomide Bugün Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti

Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti

Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti
25.12.2020 | 12:51

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürbüz, beklentinin üst limitinden gelen 200 baz puan faiz artırımının olumlu olduğunu belirterek, “Merkez Bankası piyasaların önüne geçti” dedi.

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