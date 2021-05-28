Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altında düşüşler alım fırsatı

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz, yurt içinde gram altında kısa süreli geri çekilmeler olsa da 525-545 TL olarak hedef değer belirlediklerini söyleyerek, “Ons altında düşüşler alım fırsatı” dedi.