Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum

Işık Yatırım Akademisi Başkanı Dr. Murad Kayacan, A Para'da Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da alacağı faiz kararını değerlendirdi. Kayacan, Merkez Bankası'nın her seferinde sıkı para politikası vurgusu yaptığını ifade ederek, "Beklentim herhangi bir faiz artışı olmaması" dedi.