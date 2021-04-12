Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum
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Işık Yatırım Akademisi Başkanı Dr. Murad Kayacan, A Para'da Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da alacağı faiz kararını değerlendirdi. Kayacan, Merkez Bankası'nın her seferinde sıkı para politikası vurgusu yaptığını ifade ederek, "Beklentim herhangi bir faiz artışı olmaması" dedi.