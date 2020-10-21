Dr. Tolga Dağlaroğlu: Aktif rasyoda normalleşmeye gidilmeli
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’da Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararını değerlendirdi. Dağlaroğlu, Merkez Bankası’nın swap faizlerinde 175 baz puan artırıma gittiğini belirterek, “Para politikası faiz oranlarından ziyade ben burada özellikle bankacılık sektörü üzerinde etkili olan aktif rasyosu üzerinde normalleşmeye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.