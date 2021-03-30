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Video Ekonomide Bugün Dr. Tolga Dağlaroğlu: Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebilir

Dr. Tolga Dağlaroğlu: Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebilir

Dr. Tolga Dağlaroğlu: Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebilir
30.03.2021 | 10:48

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu piyasaların gündemini değerlendirdi. Dağlaroğlu, piyasanın korktuğu 2013 yılındaki durumun gerçekleştiğini ifade ederek, "Açıklanan veriler Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebileceğini ortaya koyuyor" dedi.

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