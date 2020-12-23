Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’da ekonominin gündemini değerlendirdi. Dağlaroğlu, atılan adımların tersine para ikamesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Aşı tarafından gelebilecek olumlu haberlerle teşvik paketleri ve önlemler hızlı bir şekilde büyümeye katkı verebilir” dedi.