Video Ekonomide Bugün Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir

Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir

Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir
23.12.2020 | 16:48

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’da ekonominin gündemini değerlendirdi. Dağlaroğlu, atılan adımların tersine para ikamesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Aşı tarafından gelebilecek olumlu haberlerle teşvik paketleri ve önlemler hızlı bir şekilde büyümeye katkı verebilir” dedi.

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