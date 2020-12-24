DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs aşısı ile 2021 daha iyi geçecek

DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir A Para’da koronavirüs aşısı gelişmelerini değerlendirdi. Munir, 2020 yılının modern tarihinin en zor yıllardan birisi olduğunu ifade ederek, “Aşının gelmesiyle beraber 2021’de çok daha iyi bir yıl bekliyoruz” dedi.