DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı

DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir A Para’da koronavirüs salgınını değerlendirdi. Munir, sürü bağışıklığının kazanılması için dünya nüfusunun en a yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiğini ifade ederek, “Şu anda yüzde 20’ye yaklaşan sürü bağışıklığı var” dedi.