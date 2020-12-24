Video Ekonomide Bugün DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı

DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı

DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı
24.12.2020 | 11:05

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DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir A Para’da koronavirüs salgınını değerlendirdi. Munir, sürü bağışıklığının kazanılması için dünya nüfusunun en a yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiğini ifade ederek, “Şu anda yüzde 20’ye yaklaşan sürü bağışıklığı var” dedi.

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