DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı
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DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir A Para’da koronavirüs salgınını değerlendirdi. Munir, sürü bağışıklığının kazanılması için dünya nüfusunun en a yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiğini ifade ederek, “Şu anda yüzde 20’ye yaklaşan sürü bağışıklığı var” dedi.