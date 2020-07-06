Düşmeyen bir altın var! Karabulut: Çanak tamamlama hareketi görünüyor

A Para’da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Karabulut, biraz daha yataylaşmış bir altın fiyatlaması gördüğünü belirterek, “Baktığımız noktada ise bir çanak tamamlama hareketini net bir şekilde görebiliyoruz” dedi. Ayrıca uzman isim “Altın fiyatlarındaki yükselişlere temkinli bakıyorum. Daha büyük hareketin başlayabilmesi alttan gelecek ciddi bir etkenin olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.