Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne?

Borsa İstanbul’da geçen haftanın son günlerinde kar satışları görüldü. Endeks yeni haftaya ise küresel piyasalara paralel pozitif giriş yaparken, A Para’da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul’daki trendi değerlendirdi. Paksoy, sağlıklı bir yükselişin olabilmesi için arada düzeltmelerin olması gerektiğini ifade ederek, “121.500 önemli direncinin aşılmasıyla borsa 130.000’lere gidebilir” dedi.