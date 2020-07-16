ECB kritik faiz kararını açıkladı! | Video
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasalar için kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Konsey, ayrıca Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEEP) için 1,35 trilyon dolar olarak belirlenen toplam tutarını da değiştirmedi. Ekonomist Belgin Maviş A Para’da ECB’nin kararını değerlendirdi. Maviş, “Avrupa Birliği'nde asıl kaygı enflasyon değil büyüme ya da büyüyememe” dedi.