Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Karadağ, son dönemde borsanın düştüğü dönemde banka hisselerinde güçlü duruş olduğunu ifade ederek, “Banka hisselerinde dipten dönüş başladı” dedi.