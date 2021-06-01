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Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı

Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı
01.06.2021 | 12:39

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Karadağ, son dönemde borsanın düştüğü dönemde banka hisselerinde güçlü duruş olduğunu ifade ederek, “Banka hisselerinde dipten dönüş başladı” dedi.

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