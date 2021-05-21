Video Ekonomide Bugün Eda Karadağ: Kısa vadede dolar endeksinde zayıf seyir sürebilir

Eda Karadağ: Kısa vadede dolar endeksinde zayıf seyir sürebilir

Eda Karadağ: Kısa vadede dolar endeksinde zayıf seyir sürebilir
21.05.2021 | 15:31

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, dolar endeksindeki seyri değerlendirdi. Teknik görünümün dolar endeksinde sürdüğüne dikkat çeken Karadağ, “Kısa vadede dolar endeksinde güçlü görünüm beklenmiyor” dedi.

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