Edward Moya: Altın fiyatları için yükselişler görebiliriz

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya A Para’da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Altının çok kısa bir süre önce neredeyse ayı piyasasına gireceğini belirterek, "Ekonomilerin açılmasıyla beraber fiziki altın talebi artabilir. Buna bağlı olarak altın fiyatları yükselebilir" dedi.