Ekin Çınar: ABD tahvil faizlerinde yükseliş sürebilir
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Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Çınar A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD'de aşılamanın hızlı ilerlemesi dolar endeksinin güçlenmesine neden olduğunu ve durumun gelişen ülke piyasaları için negatif yansıdığını belirten Çınar, "Pandemiden çıkış sonrası süreci ufak ufak fiyatlanmaya başladı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yükseliş sürebilir" dedi.