Ekin Çınar: Fed'in ECB gibi net bir tavır koyması önemli

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Çınar A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Çınar, ABD 10 yıllıklarında 1.50'ye doğru geri çekilme olup olmayacağının piyasaların radarında olacağını belirterek, 'Fed'in ECB gibi net bir tavır koyması önemli" dedi.