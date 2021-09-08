Ekin Çınar: Gelen verilere hassasiyet ciddi oranda arttı
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Tacirler Menkul Değerler Araştırma Yönetmeni Ekin Çınar A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Çınar, küresel düzeyde gümbür gümbür gelen bir enflasyon ortamından söz edildiğini belirterek, "Piyasalara gelen verilere hassasiyet ciddi oranda arttı. Son çeyrekte merkez bankaları para politikalarında değişim için sinyal vermeye başlayabilir" dedi.