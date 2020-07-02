Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı! 03.07.2020 | 10:29
04:05
Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler? 03.07.2020 | 09:09
02:15
05:08
04:03
Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir? 02.07.2020 | 16:18
02:31
Banka hisseleri ne zaman yükselecek? 02.07.2020 | 16:11
03:14
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi? 02.07.2020 | 15:13
02:13
Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır? 02.07.2020 | 13:19
03:43
Taylan: Dünya borsaları bozulsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışacak 02.07.2020 | 12:26
01:16
PMI verileri neyi işaret ediyor? 02.07.2020 | 11:19
07:21
Borsa İstanbul yükseliş trendini koruyacak mı? 01.07.2020 | 16:57
02:12
Nakitte kalmak doğru mu? Yatırımcı ne yapmalı? 01.07.2020 | 17:19
02:35
04:42
Erten: Tedbirler borsada yaşanacak kayıpları engelledi 01.07.2020 | 16:42
02:49
Ekonomiler ikinci dalgaya hazır mı? 01.07.2020 | 13:20
01:57
Borsa İstanbul'da beklenti ne? 01.07.2020 | 12:54
09:51
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 01.07.2020 | 12:49
02:33
Altının yönü ne olacak? 01.07.2020 | 12:08
02:25
Borsadaki kritik destek ve dirençler neler? 01.07.2020 | 11:46
02:22
ABD-Çin ilişkileri piyasalara nasıl yansıyor? 30.06.2020 | 18:08
Pnademi süreci petrol piyasasında talebin düşmesine neden oldu. Petrol fiyatları 40 dolar ve çevresinde haber akışına bağlı dalgalı bir seyir izlerken A Para’da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen petrol fiyatlarını değerlendirdi. Ergezen, PMI verilerin bir toparlanmaya işaret ettiğini ifade ederek, “Petrol fiyatlarında kalıcı bir düzeltmenin görülebilmesi için talep tarafından istikrarlı verilerin geliyor olması gerekli” diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.