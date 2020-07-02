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Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır?

Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır?
02.07.2020 | 13:19

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Pnademi süreci petrol piyasasında talebin düşmesine neden oldu. Petrol fiyatları 40 dolar ve çevresinde haber akışına bağlı dalgalı bir seyir izlerken A Para’da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen petrol fiyatlarını değerlendirdi. Ergezen, PMI verilerin bir toparlanmaya işaret ettiğini ifade ederek, “Petrol fiyatlarında kalıcı bir düzeltmenin görülebilmesi için talep tarafından istikrarlı verilerin geliyor olması gerekli” diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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