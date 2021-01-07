Ekonomist Belgin Maviş: ABD borsalarına düzeltme gelebilir
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da ABD borsalarının seyrini değerlendirdi. Maviş, siyasi belirsizlikler ve Covid-19 gelişmelerine dikkat çekerek, “ABD borsalarında bir ara düzeltmenin gelmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.