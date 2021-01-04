Ekonomist Belgin Maviş: Banka ve sanayi hisseleri teknik olarak aşırı alım bölgesinde

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, analistlerin Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi için beklentilerini biraz daha iyimserleştirdiğini ifade ederek, “Banka ve sanayi hisseleri teknik olarak aşırı alım bölgesinde” dedi.