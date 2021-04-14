Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksi yükseliş trendi için 1262 seviyesi aşmalı

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'da bankacılık endeksini değerlendirdi. Maviş, bankaların sendikasyon kredisi alabilmesinin pozitif olduğunu ifade ederek, "Bankacılık endeksinin yükseliş trendine dönebilmesi için 1262 seviyesini aşması gerekiyor" dedi.