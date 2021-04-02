Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksinde hedef değeri 1150
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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin seyrini değerlendirdi. Maviş, bundan sonra bankacılık tarafının sık sık konuşulmasının kimseyi şaşırmaması gerektiğini ifade ederek, "Bankacılık endeksinde hedef değeri 1150" dedi.