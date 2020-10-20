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Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var

Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var
20.10.2020 | 13:39

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Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrine dair değerlendirmelerde bulundu. Maviş, son günlerde yükseliş eğilimi gösteren Borsa İstanbul’da banka hisselerinin çok ucuz olduğunun altını çizerek, “Bankacılık sektörünün hikayesi var” dedi.

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