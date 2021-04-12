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Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü

Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü
12.04.2021 | 11:28

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'da bankacılık endeksini değerlendirdi. Maviş, maliyetlerdeki artışın bankacılık endeksine baskı yarattığını ifade ederek, "Bankacılık sistemi güçlü" dedi.

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