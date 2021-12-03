Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var

Borsa İstanbul güne rekorla giriş yaparken, Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Maviş, enflasyon rakamlarının fiyatlamalara yansıdığını belirterek, "Ben TL bazında rekor peşindeyim diyen bir borsa var" dedi.