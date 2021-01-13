Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 endeksinin gidecek yolu var
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Genel anlamda bankacılık destekli yükselişin endekste sürebileceğini ifade ederek, “BIST 100 endeksinin gidecek yolu var” açıklamasını yaptı.