Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 hala çok iskontolu

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da yukarıdaki hedef değerin 1425, geri çekilmelerde ise 1370 puanın önem kazandığını ifade eden Maviş, “BIST 100 hala çok iskontolu” diye konuştu.