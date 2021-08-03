Video Ekonomide Bugün Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 hala çok iskontolu

Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 hala çok iskontolu

Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 hala çok iskontolu
03.08.2021 | 16:29

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da yukarıdaki hedef değerin 1425, geri çekilmelerde ise 1370 puanın önem kazandığını ifade eden Maviş, “BIST 100 hala çok iskontolu” diye konuştu.

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