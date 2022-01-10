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Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100'de 1.980 puanın üzerinde yükseliş sürer

Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100'de 1.980 puanın üzerinde yükseliş sürer

10.01.2022 | 16:03

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, 2022 yılında Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan pozitif ayrıştığına dikkat çekerek, "BIST 100'de 1.980 puanın üzerinde her kapanış yükseliş trendini destekler nitelikte olur" dedi.

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