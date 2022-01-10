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OTOMATİK OYNAT
03:53
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 10.01.2022 | 16:09
04:56
Stratejist Cüneyt Paksoy: ECB şimdilik Fed'e oranla daha ılımlı 10.01.2022 | 16:05
02:17
Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100'de 1.980 puanın üzerinde yükseliş sürer 10.01.2022 | 16:03
04:34
02:52
Arda Coşar: Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor 29.12.2021 | 16:53
02:49
Altın 2022'de parlayacak mı? 29.12.2021 | 16:51
03:04
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 29.12.2021 | 16:49
21:51
12:01
Asgari ücret 2022 netleşti! Peki AGİ nasıl hesaplanacak? 20.12.2021 | 15:38
02:09
Borsalardaki yükseliş trendi sürecek mi? 20.12.2021 | 15:34
05:01
SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti 16.12.2021 | 14:33
02:54
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha harekete geçti 13.12.2021 | 13:58
13:07
Sanayi üretimi 17 aydır artıyor! 13.12.2021 | 11:37
16:40
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 08.12.2021 | 10:55
05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
01:35
03:38
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, 2022 yılında Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan pozitif ayrıştığına dikkat çekerek, "BIST 100'de 1.980 puanın üzerinde her kapanış yükseliş trendini destekler nitelikte olur" dedi.