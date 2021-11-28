Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, faizin düşmesiyle beraber borsaya para girişini olduğunu ancak endekste yorulma emareleri olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul dolar bazında hala çok çok ucuz" diye konuştu.