Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kısa vadeli hedefin 1550 puan seviyesi olduğunu öne sürerek, "BIST 100 kendi rekorunu kırmaya çalışıyor" diye konuştu.