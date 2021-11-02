Video Ekonomide Bugün Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor

02.11.2021 | 16:03

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kısa vadeli hedefin 1550 puan seviyesi olduğunu öne sürerek, "BIST 100 kendi rekorunu kırmaya çalışıyor" diye konuştu.

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