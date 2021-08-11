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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1409 kalesi kritik

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1409 kalesi kritik
11.08.2021 | 16:14

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasaların seyri için kritik 3 gün olduğunu ifade eden Maviş, “Borsa İstanbul’da 1409 kalesi kritik” dedi.

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