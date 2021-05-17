Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır 17.05.2021 | 17:09
05:58
02:51
Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil 17.05.2021 | 11:42
02:48
04:29
01:29
Emre Çayırlı: Gelişmekte olan ülkelerde kur riski devam ediyor 12.05.2021 | 13:10
02:07
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1430 üzerinde iyimserlik sürer 12.05.2021 | 11:01
03:11
03:03
Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek 12.05.2021 | 10:48
03:08
ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak? 12.05.2021 | 10:45
02:45
Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir 11.05.2021 | 16:43
03:26
Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam 11.05.2021 | 16:38
02:33
Şirin Sarı: Gram altın için bantlar önemli hale geldi 11.05.2021 | 16:37
04:08
Harun Dereli: Emtia fiyatları küresel piyasalar açısından ciddi risk unsuru 11.05.2021 | 16:36
04:41
02:07
Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü 11.05.2021 | 11:02
01:51
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 11.05.2021 | 10:59
02:04
Fed beklenenden önce faiz artışına gider mi? 11.05.2021 | 10:54
04:41
Ekonomist Belgin Maviş A Para’da, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Endeks 1465 seviyesini geçerse hisse bazlı hareketlerle bir güç kazanımı olabileceğine dikkat çeken Maviş, “Borsa İstanbul’da 1415 seviyesinin altına inilmedikçe yukarı yönde hareket etme iştahı devam eder” dedi.