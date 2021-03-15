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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1550 seviyesi kritik

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1550 seviyesi kritik
15.03.2021 | 11:26

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, hisse bazlı hareketlerin sürebileceğini ifade ederek, "Borsa İstanbul 1550'nin üzerindeki kapanışlar iyimserliğin devamına işaret eder" dedi.

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