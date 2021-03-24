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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da banka hisseleri yatırımcı açısından avantajlı seviyelerde

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da banka hisseleri yatırımcı açısından avantajlı seviyelerde
24.03.2021 | 14:37

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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'da bankacılık endeksini değerlendirdi. Banka hisselerine tepki alımlarının gelmesinin son derece normal olduğunu ifade ederek, "Banka hisseleri yatırımcı açısından avantajlı seviyelerde" dedi.

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