Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da bu alım seviyesi son derece cazip

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, 2021 yılında piyasaların kazançlarını verdiği ve geçmiş verilere göre Mart aylarının yüzde 75 oranında hep satıcılı geçtiğini ifade ederek, "Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu alım seviyesi son derece cazip. Ancak asıl olan riskli ortamda doğru hisseyi doğru fiyatla alabilmektir" dedi.