Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da değişim var! Hangi hisseler öne çıkacak?

Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Endekste dünkü kapanışın küresel piyasalardaki satış baskısına rağmen olumlu olduğunu ifade eden Maviş, “Borsada bir değişim var. Aşılanmanın hızlanmasıyla havacılık, turizm ve bankalar öne çıkabilir” diye konuştu.