Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul’da 1475 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul’da geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir” dedi.