Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul’da 1475 seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul’da geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir” dedi.