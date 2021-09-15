Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, piyasalarda Eylül ayında hem TCMB'nin hem de Fed'in kararlarının öne çıkacağını ifade ederek, "Geri çekilmeler BIST 100 tarafında alım fırsatı yaratabilir" dedi.