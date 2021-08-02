Video Ekonomide Bugün Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da gözümüz banka ve holdinglerde

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da gözümüz banka ve holdinglerde

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da gözümüz banka ve holdinglerde
02.08.2021 | 16:37

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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da gözümüz banka ve holdinglerde Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da şuanda yükseliş trendine girilmediğini belirten Maviş, “BIST 100’e banka ve holding şirketleri destek verebilir” dedi.

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